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اذاعة وتلفزيون

“حدائق الشعر” بتطوان

منذ دقيقتين
شارك عدد من الشعراء والموسيقيين والفنانين التشكيليين في تظاهرة “حدائق الشعر”، أول أمس (الأربعاء) بفضاء حديقة المتحف الأثري بتطوان. وتزامن تنظيم التظاهرة مع الاحتفال باليوم الوطني للمتاحف، بمشاركة الشاعر والباحث في علم المتاحف رضوان خديد والشاعرة فاطمة الميموني والشاعر عرفة بلقات والشاعرة نعيمة الحداد. وتخللت التظاهرة عروض موسيقية شارك فيهاأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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