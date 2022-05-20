حوادث
8 سنوات لـ”ولد القرد” بالجديدة
تزعم عصابة لسرقة الدراجات النارية وظل مبحوثا عنه وطنيا قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة سارق يبلغ من العمر 31 سنة من ذوي السوابق القضائية، وحكمت عليه بثماني سنوات سجنا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجناية السرقة الموصوفة وحيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها. وجاء إيقافه من قبلأكمل القراءة »
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