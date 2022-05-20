الصباح الفني
لقطات
مروحية تلتقط صاروخا فضائيا نجحت شركة ”روكيت لاب” المتخصصة في الفضاء والتي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، في تنفيذ عملية هي الأولى من نوعها، عن طريق التقاط صاروخ ضخم، في تجربة قد تفتح بابا للكثير من الإجراءات المتعلقة باستعادة الصواريخ الفضائية بعد عودتها إلى الأرض وتخفيض التكاليف. وانطلق الصاروخ من شبه جزيرة ماهياأكمل القراءة »
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