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الصباح الفني

لقطات

منذ 35 ثانية
مروحية‭ ‬تلتقط‭ ‬صاروخا‭ ‬فضائيا نجحت‭ ‬شركة‮ ‬‭”‬روكيت‭ ‬لاب‭”‬‮ ‬المتخصصة‭  ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬والتي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬مقرا‭ ‬لها،‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التقاط‭ ‬صاروخ‭ ‬ضخم،‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬قد‭ ‬تفتح‭ ‬بابا‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستعادة‭ ‬الصواريخ‭ ‬الفضائية‭ ‬بعد‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬وتخفيض‭ ‬التكاليف‭.‬‮ ‬وانطلق‭ ‬الصاروخ‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬ماهيا‭أكمل القراءة »


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