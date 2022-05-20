حوادث
14 سنة لعصابة “الحريك” بالعرائش
المتهمان تورطا في تهريب المخدرات وسرقة رمال الشواطئ بتت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، في ملف من الملفات التي أضحت تعرض أسبوعيا على الغرفة نفسها، وتشكل لوحدها أزيد من 30% من القضايا الرائجة بالمحكمة، وتتعلق بتهجير البشر بين ضفتي المتوسط بطرق غير شرعية والتهريب والاتجار الدولي في المخدرات، وقضت،أكمل القراءة »
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