fbpx
حوادث

14 سنة لعصابة “الحريك” بالعرائش

منذ 22 ثانية
المتهمان تورطا في تهريب المخدرات وسرقة رمال الشواطئ بتت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة، في ملف من الملفات التي أضحت تعرض أسبوعيا على الغرفة نفسها، وتشكل لوحدها أزيد من 30% من القضايا الرائجة بالمحكمة، وتتعلق بتهجير البشر بين ضفتي المتوسط بطرق غير شرعية والتهريب والاتجار الدولي في المخدرات، وقضت،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 22 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة