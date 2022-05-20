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حوادث

اعتقالات في ملف إطلاق الرصاص بالحسيمة

منذ 22 ثانية
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الاثنين الماضي، من إيقاف شخصين يتحدران من دوار زاوية سيدي يوسف ويقطنان بدوار آيت إبراهيم التابع لجماعة لوطا قيادة آيت يوسف وعلي بإقليم الحسيمة، للاشتباه في ارتباطهما بأنشطة شبكات متورطة في حيازة وترويج المخدرات واستعمال السلاح الناري. وذكر مصدر مطلع أنه تم إيقاف المشتبهأكمل القراءة »


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منذ 22 ثانية


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