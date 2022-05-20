الصباح الفني
لحلو يلتقي نظيف بفرنسا
تقاسم الممثل زكرياء لحلو مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” مجموعة من الصور من زيارته إلى فرنسا، والتي من بينها صور لقائه بالمخرج محمد نظيف، الذي يقيم بها منذ سنوات. وعلق زكرياء لحلو على إحدى الصور الملتقطة أثناء تلبية دعوته على العشاء بقوله “التقيت في باريس بالمخرج والممثل محمدأكمل القراءة »
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