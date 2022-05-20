حوادث
السجن لمتهم بإحداث عاهة مستديمة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم، والحكم عليه ب6 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض المؤديين إلى عاهة مستديمة. وتقدم المشتكي الأول بشكاية أمام الضابطة القضائية، أكد فيها أن المتهم عرضه للضرب والجرح بواسطة السلاح، وقدم شهادة طبيةأكمل القراءة »
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