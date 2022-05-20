fbpx
الصباح الفني

قطبي‭ ‬يحتفي‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمتاحف

منذ 7 دقائق
مهدي‭ ‬قطبي‭ (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
افتتح‭ ‬مهدي‭ ‬قطبي،‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمتاحف‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭) ‬معرضا‭ ‬للتصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬بطنجة‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬طنجة،‭ ‬هناك‭ ‬شيء‭ ‬ممكن‭”‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضاء‭ ‬متحف‭ ‬القصبة‭ ‬للثقافات‭ ‬المتوسطية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تخليد‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للمتاحف‭.‬ ويجمع‭ ‬المعرض‭ ‬مصورين‭ ‬فوتوغرافيين‭ ‬وهما‭ ‬منير‭ ‬فاطمي‭ ‬وغيوم‭ ‬دو‭ ‬سارد،‭ ‬اللذان‭ ‬يحكيان‭ ‬الأجواء‭ ‬المميزة‭ ‬لمدينة‭ ‬المضيق‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة