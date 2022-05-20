الصباح الفني
قطبي يحتفي باليوم العالمي للمتاحف
افتتح مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف أول أمس (الأربعاء) معرضا للتصوير الفوتوغرافي بطنجة يحمل عنوان “طنجة، هناك شيء ممكن”، وذلك بفضاء متحف القصبة للثقافات المتوسطية في إطار تخليد اليوم العالمي للمتاحف. ويجمع المعرض مصورين فوتوغرافيين وهما منير فاطمي وغيوم دو سارد، اللذان يحكيان الأجواء المميزة لمدينة المضيق والتي كانتأكمل القراءة »
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