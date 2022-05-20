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اذاعة وتلفزيون

“الآنسة فرح” على “شاهد vip”

منذ 17 ثانية
أعلنت منصة “شاهد vip” عرض أولى حلقات الموسم الخامس من مسلسل “الآنسة فرح”، الذي يقوم ببطولته أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف. ويعرض المسلسل على منصة “شاهد vip” بالتزامن مع عرضه على شبكة قنوات ” mbc”، بعد انتهاء المخرج تامر فرج، من مونتاج حلقات المسلسل بالكامل. يذكر أن فريقأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية


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