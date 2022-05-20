اذاعة وتلفزيون
“الآنسة فرح” على “شاهد vip”
أعلنت منصة “شاهد vip” عرض أولى حلقات الموسم الخامس من مسلسل “الآنسة فرح”، الذي يقوم ببطولته أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف. ويعرض المسلسل على منصة “شاهد vip” بالتزامن مع عرضه على شبكة قنوات ” mbc”، بعد انتهاء المخرج تامر فرج، من مونتاج حلقات المسلسل بالكامل. يذكر أن فريقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا