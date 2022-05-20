خاص
الشارقة القرائي… الثقافة في خدمة الطفولة
المعرض ينفتح على التشكيل والتقنيات الحديثة للقراءة والتلقي الإعلامية المصرية قصواء الخلالي (خاص) لوحة للفنان المكسيكي أرماندو فونسيكا (خاص) تواصلت الثلاثاء الماضي فعاليات الدورة الـ 13 من “مهرجان الشارقة القرائي للطفل”، الذي تنظمه “هيأة الشارقة للكتاب” في الفترة ما بين 11-22 ماي الجاري تحت شعار “كوّن كونك”. في هذاأكمل القراءة »
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