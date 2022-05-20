fbpx
خاص

الشارقة‭ ‬القرائي‭… ‬الثقافة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الطفولة

منذ 27 ثانية
المعرض‭ ‬ينفتح‭ ‬على‭ ‬التشكيل‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬للقراءة‭ ‬والتلقي الإعلامية‭ ‬المصرية‭ ‬قصواء‭ ‬الخلالي‭  (‬خاص‭)‬ لوحة‭ ‬للفنان‭ ‬المكسيكي‭ ‬أرماندو‭ ‬فونسيكا‭ (‬خاص‭)‬ تواصلت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭ ‬13‭ ‬من‭ “‬مهرجان‭ ‬الشارقة‭ ‬القرائي‭ ‬للطفل‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ “‬هيأة‭ ‬الشارقة‭ ‬للكتاب‭” ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬11‭-‬22‭ ‬ماي‭ ‬الجاري‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬كوّن‭ ‬كونك‭”. ‬ في‭ ‬هذا‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 27 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة