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وطنية

مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يمرر‭ ‬التنظيم‭ ‬القضائي

منذ 25 ثانية
وزير‭ ‬العدل‭ ‬أكد‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬هدر‭ ‬الزمن‭ ‬التشريعي صادقت‭ ‬لجنة‭ ‬العدل‭ ‬والتشريع‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬بالإجماع،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬38‭.‬15‭ ‬المتعلق‭ ‬بالتنظيم‭ ‬القضائي،‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬ذاتها‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬لمتابعة‭ ‬المناقشة‭ ‬العامة‭ ‬والتفصيلية‭ ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬القراءة‭أكمل القراءة »


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