وطنية
مجلس النواب يمرر التنظيم القضائي
وزير العدل أكد حرصه على عدم هدر الزمن التشريعي صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أمام اللجنة ذاتها بمجلس النواب، خلال جلسة لمتابعة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون في إطار القراءةأكمل القراءة »
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