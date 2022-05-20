وطنية
“لوبيات” تمنع الشفافية في صرف 20 مليارا
تحرك «لوبي» ضاغط بمجلس النواب، لمنع إجراء تعديلات على مشروع قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، يضمن شفافية صرف 20 مليارا سنويا، على منخرطين، في آخر لحظة قبل وضع تعديلات الفرق في اللجنة البرلمانية المختصة، وفق ما أكدته مصادر «الصباح». وأفادت المصادر أن «اللوبي» الضاغط يحاصر القانون بمقترحات سترفعها بعض الفرقأكمل القراءة »
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