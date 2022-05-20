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حوادث

حجز لحوم فاسدة بحد السوالم

منذ 24 ثانية
وضعت مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، الاثنين الماضي، حدا لأنشطة صاحب محل تجاري اختار ترويج اللحوم الفاسدة بسوق حد السوالم لتحقيق الربح السريع على حساب صحة المستهلكين. وحسب مصادر “الصباح”، فإن حجز البضاعة غير الصالحة للاستهلاك، تم بعد عملية مداهمة لمحل تجاري بحي الزهرة بحد السوالم،أكمل القراءة »


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منذ 24 ثانية


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