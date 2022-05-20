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العبدية و”سياستي واعرة”

منذ 20 ثانية
طرحت الفنانة الشعبية إكرام العبدية أحدث أعمالها الغنائية، التي اختارت لها عنوان “سياستي واعرة”. وتناولت العبدية في عملها الجديد “سياستي واعرة” موضوعا مستوحى من المجتمع المغربي، والذي يعتبر ثمرة تعاون فني بينها وبين كاتب الكلمات والملحن سعيد الروماني، بينما تولى توزيعه الموسيقي عادل الخليفي. ويسلط موضوع أغنية “سياستي واعرة” الضوءأكمل القراءة »


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منذ 20 ثانية


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