اذاعة وتلفزيون
الانتهاء من تصوير “نكتاشفو بلادنا”
إحدى الحلقات الأخيرة من الموسم الحالي خصصت لنجوم مسلسل “لمكتوب” انتهى فريق عمل برنامج “نكتاشفو بلادنا”، من تصوير حلقات الموسم الحالي، إذ استأنف التصوير بعد توقف خلال رمضان الماضي، وعاد الفريق قبل أيام لتصوير باقي الحلقات، والتي من المتوقع أن تبث خلال الأسابيع المقبلة. وعرفت إحدى الحلقات مشاركة بعض نجوم مسلسلأكمل القراءة »
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