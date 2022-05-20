fbpx
اذاعة وتلفزيون

الانتهاء من تصوير “نكتاشفو بلادنا”

منذ 18 ثانية
إحدى الحلقات الأخيرة من الموسم الحالي خصصت لنجوم مسلسل “لمكتوب” انتهى فريق عمل برنامج “نكتاشفو بلادنا”، من تصوير حلقات الموسم الحالي، إذ استأنف التصوير بعد توقف خلال رمضان الماضي، وعاد الفريق قبل أيام لتصوير باقي الحلقات، والتي من المتوقع أن تبث خلال الأسابيع المقبلة. وعرفت إحدى الحلقات مشاركة بعض نجوم مسلسلأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 18 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة