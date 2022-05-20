الصباح الفني
قالوا
عرفة كتب المخرج السينمائي المصري عمرو عرفة في “تويتر” : “الوحيد الملقب بالزعيم، دون أن يرشح نفسه للانتخابات هو عادل إمام”. القاطي كتب الممثل ربيع القاطي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” مقولة لجلال الدين الرومي جاء فيها “حين تعثر على الجمال في قلبك، ستعثر عليه في كل قلب”. الحلاق كتبتأكمل القراءة »
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