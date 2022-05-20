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الصباح الفني

قالوا

منذ 31 ثانية
عرفة كتب‭ ‬المخرج‭ ‬السينمائي‭ ‬المصري‭ ‬عمرو‭ ‬عرفة‭ ‬في‭ “‬تويتر‭” : “‬الوحيد‭ ‬الملقب‭ ‬بالزعيم،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يرشح‭ ‬نفسه‭ ‬للانتخابات‭ ‬هو‭ ‬عادل‭ ‬إمام‭”.‬ القاطي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬ربيع‭ ‬القاطي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬مقولة‭ ‬لجلال‭ ‬الدين‭ ‬الرومي‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬حين‭ ‬تعثر‭ ‬على‭ ‬الجمال‭ ‬في‭ ‬قلبك،‭ ‬ستعثر‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬قلب‭”.‬ الحلاق كتبت‭أكمل القراءة »


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