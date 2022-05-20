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“جيبوها يا لولاد”
يحمل لاعبو نهضة بركان على عاتقهم مهمة الفوز بكأس الكنفدرالية الإفريقية السابعة للكرة المغربية، حين يقابلون أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، اليوم (الجمعة)، بنيجيريا، وقلوب المغاربة معهم. ويبحث البركانيون أيضا عن اللقب القاري الثاني لهم في المسابقة نفسها، والرابع للمغرب في خمس سنوات الأخيرة، إذ لم تغب الأندية الوطنية عن النهائيأكمل القراءة »
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