الصباح الفني
السعيدي على غلاف “فوغ”
تقاسمت الفنانة صوفيا السعيدي مع متابعي صفحتها الرسمية على “انستغرام”، صورة لها تحمل فيها مجلة “فوغ” والتي اختارت أن تكون على غلافها. وتصدرت السعيدي غلاف المجلة العالمية المتخصصة في مجال الموضة والأزياء، الخاص بأبريل الماضي، وأرفقتها بتدوينة عبرت فيها عن سعادتها بالأمر، وكتبت فيها “نعم، لقد تصدرت غلاف مجلةأكمل القراءة »
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