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اذاعة وتلفزيون

“صباحيات دوزيم”

منذ 16 دقيقة
 سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الاثنين)، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “صباحيات دوزيم”، في حلته الجديدة. وعاد البرنامج في حلة جديدة في موسمه الحادي عشر، إذ تعززت فقراته بوجوه جديدة ترافق سميرة البلوي في تنشيط هذا الموعد الصباحي. فبالإضافة إلى فقرات البرنامج المعتادة (صحة وموضة وجمال وفنأكمل القراءة »


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منذ 16 دقيقة


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