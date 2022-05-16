fbpx
منبر

أطفال‭ ‬الشوارع‭… ‬الظاهرة‭ ‬المؤرقة‭!‬

منذ 25 دقيقة
تسيء‭ ‬إلى‭ ‬صورة‭ ‬المغرب‭ ‬والحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬لها على‭ ‬غرار‭ ‬باقي‭ ‬بلدان‭ ‬العالم،‭ ‬يعاني‭ ‬المغرب‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬عدة‭ ‬ظواهر‭ ‬اجتماعية‭ ‬سلبية،‭ ‬تسيئ‭ ‬إلى‭ ‬صورته‭ ‬وتقض‭ ‬مضاجع‭ ‬المسؤولين،‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬على‭ ‬تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬العام،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬لها‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬انتشارها‭. ‬ولعل‭ ‬ظاهرة‭ “‬أطفال‭ ‬الشوارع‭”أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 25 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة