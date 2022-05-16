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أطفال الشوارع… الظاهرة المؤرقة!
تسيء إلى صورة المغرب والحكومات المتعاقبة غير قادرة على التصدي لها على غرار باقي بلدان العالم، يعاني المغرب هو الآخر عدة ظواهر اجتماعية سلبية، تسيئ إلى صورته وتقض مضاجع المسؤولين، دون أن تكون الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام، قادرة على التصدي لها والحد من انتشارها. ولعل ظاهرة “أطفال الشوارع”أكمل القراءة »
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