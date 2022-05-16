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الصباح الفني

الوالي و”صينية” عمرها أزيد من قرن

منذ 54 دقيقة
تقاسم الممثل والمخرج رشيد الوالي مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” صورة لصينية وبراد نحاسيين، قال إنهما هدية من خالته وعمرها يقدر بأزيد من قرن. وجاء في تعليق الوالي على الصورة قوله “هذه الصينية هدية من عند خالتي رحمها الله وعمرها أزيد من قرن. أما البراد فكان هدية من يهوديأكمل القراءة »


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منذ 54 دقيقة


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