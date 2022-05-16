fbpx
حوادث

ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬لمتهمين‭ ‬بسرقة‭ ‬دراجات‭ ‬نارية

منذ 3 دقائق
قضت‭ ‬غرفة‭ ‬الجنايات‭ ‬الابتدائية‭ ‬التابعة‭ ‬لمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالجديدة،‭ ‬أخيرا،‭ ‬بإدانة‭ ‬شخصين،‭ ‬وحكمت‭ ‬على‭ ‬الأول‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬وعلى‭ ‬الثاني‭ ‬بخمس‭ ‬سنوات‭ ‬سجنا‭ ‬نافذا،‭ ‬بعد‭ ‬متابعتهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬المحكمة‭ ‬نفسها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جناية‭ ‬السرقة‭ ‬الموصوفة‭ ‬بتعدد‭ ‬الجناة‭ ‬وحالة‭ ‬العود‭ ‬واستهلاك‭ ‬المخدرات‭ ‬كل‭ ‬حسب‭ ‬المنسوب‭ ‬إليه‭.‬ وتوصلت‭ ‬الضابطة‭ ‬القضائية‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة