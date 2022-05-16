حوادث
ثماني سنوات لمتهمين بسرقة دراجات نارية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شخصين، وحكمت على الأول بثلاث سنوات وعلى الثاني بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعتهما من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة بتعدد الجناة وحالة العود واستهلاك المخدرات كل حسب المنسوب إليه. وتوصلت الضابطة القضائيةأكمل القراءة »
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