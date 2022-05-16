حوادث
موثق فرنسي يفضح مافيا العقارات
أنجز لها بمكتبه عقود بيع ممتلكات أجانب بوثائق مزورة وتبييضها الملايير في مشاريع بفرنسا فضح موثق فرنسي، مافيا العقارات يتزعمها مغاربة وفرنسيون، تورطت في السطو على عقارات الأجانب بمدن عديدة، من بينها البيضاء وسطات ومراكش، وتهريب الملايير إلى فرنسا وتبييضها في مشاريع تجارية. وكشف الموثق الفرنسي في تسجيل صوتي تتوفرأكمل القراءة »
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