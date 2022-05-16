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حوادث

موثق‭ ‬فرنسي‭ ‬يفضح‭ ‬مافيا‭ ‬العقارات

منذ 3 دقائق
شكايات‭ ‬توصل‭ ‬بها‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬بسطات‭  (‬أرشيف‭)‬
أنجز‭ ‬لها‭ ‬بمكتبه‭ ‬عقود‭ ‬بيع‭ ‬ممتلكات‭ ‬أجانب‭ ‬بوثائق‭ ‬مزورة‭ ‬وتبييضها‭ ‬الملايير‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬بفرنسا فضح‭ ‬موثق‭ ‬فرنسي،‭ ‬مافيا‭ ‬العقارات‭ ‬يتزعمها‭ ‬مغاربة‭ ‬وفرنسيون،‭ ‬تورطت‭ ‬في‭ ‬السطو‭ ‬على‭ ‬عقارات‭ ‬الأجانب‭ ‬بمدن‭ ‬عديدة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬البيضاء‭ ‬وسطات‭ ‬ومراكش،‭ ‬وتهريب‭ ‬الملايير‭ ‬إلى‭ ‬فرنسا‭ ‬وتبييضها‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬تجارية‭.‬ وكشف‭ ‬الموثق‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬صوتي‭ ‬تتوفر‭أكمل القراءة »


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