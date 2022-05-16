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بقاء الكتاب الورقي ليس وهما
لا يمكن بناء مجتمع المعرفة الحقيقي في ظل العزوف عن القراءة وغياب الوعي بأهميتها بقلم: هشام أزكيض (*) ثمة ثقافة إلكترونية سائدة في جميع بقاع العالم، إذ نجد أن النشر الإلكتروني على وجه الخصوص لم يكن سوى تحصيل حاصل للتطورات التكنولوجية الحديثة، التي تعد انعكاسا مباشرا للعولمة الغربية. وعلىأكمل القراءة »
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