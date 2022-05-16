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بقاء‭ ‬الكتاب‭ ‬الورقي‭ ‬ليس‭ ‬وهما

منذ 25 دقيقة
الكتاب‭ ‬خير‭ ‬جليس‭ ‬ورفيق‭(‬أرشيف‭)‬
لا‭ ‬يمكن‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬المعرفة‭ ‬الحقيقي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العزوف‭ ‬عن‭ ‬القراءة‭ ‬وغياب‭ ‬الوعي‭ ‬بأهميتها‭ ‬ بقلم‭: ‬هشام‭ ‬أزكيض‭ (*)‬ ثمة‭ ‬ثقافة‭ ‬إلكترونية‭ ‬سائدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬بقاع‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬النشر‭ ‬الإلكتروني‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سوى‭ ‬تحصيل‭ ‬حاصل‭ ‬للتطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬انعكاسا‭ ‬مباشرا‭ ‬للعولمة‭ ‬الغربية‭. ‬وعلى‭أكمل القراءة »


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