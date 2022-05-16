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حوادث

اعتقال‭ ‬مبتزي‭ ‬صاحب‭ ‬مقهى‭ ‬بفاس

منذ 3 دقائق
تابعت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بابتدائية‭ ‬فاس،‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬شخصين‭ ‬عمرهما‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬و33،‭ ‬لابتزازهما‭ ‬شخصا‭ ‬تحت‭ ‬التهديد‭ ‬بالسلاح‭ ‬الأبيض‭ ‬وإلحاقهما‭ ‬خسائر‭ ‬مادية‭ ‬بملك‭ ‬الغير،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ظهرا‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬متداول‭ ‬إلكترونيا‭ ‬وفي‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬ وأوقفا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬الرابعة‭ ‬ببنسودة،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬أبحاث‭ ‬وتحريات‭ ‬ميدانية‭ ‬أعقبت‭ ‬انتشار‭ ‬مقطع‭أكمل القراءة »


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