حوادث
اعتقال مبتزي صاحب مقهى بفاس
تابعت النيابة العامة بابتدائية فاس، الخميس الماضي، شخصين عمرهما 25 سنة و33، لابتزازهما شخصا تحت التهديد بالسلاح الأبيض وإلحاقهما خسائر مادية بملك الغير، بعد أن ظهرا في شريط فيديو متداول إلكترونيا وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وأوقفا من قبل أمن المنطقة الرابعة ببنسودة، بناء على أبحاث وتحريات ميدانية أعقبت انتشار مقطعأكمل القراءة »
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