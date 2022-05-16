وطنية
32 مليون قنطار من الحبوب في الموسم الحالي
كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الإنتاج المرتقب للحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي. وأكدت أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة، المتمثلة في القمح اللين، والقمح الصلب، والشعير)، لن تتجاوز 32 مليون قنطار، ما يمثل تراجعا بناقص 69 في المائة، مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا منأكمل القراءة »
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