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”الطريق السريع” للغاز
مشروع أنبوب المغرب نيجيريا سيمكن من ضمان الأمن الطاقي لبلادنا وتنويع مصادر تلبية احتياجاتها بقلم: عبد السلام الصديقي (*) يثير المشروع الضخم لخط أنابيب الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، وسيمتد في ما بعد إلى أوربا، اهتماما خاصا، ويجذب انتباه المحللين والمستثمرين. ويمكن اعتبار المشروع، الذي لقب ب”الطريق السريعأكمل القراءة »
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