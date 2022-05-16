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‭”‬الطريق‭ ‬السريع‭” ‬للغاز‭ ‬

منذ 24 دقيقة
مشروع‭ ‬أنبوب‭ ‬المغرب‭ ‬نيجيريا‭ ‬سيمكن‭ ‬من‭ ‬ضمان‭ ‬الأمن‭ ‬الطاقي‭ ‬لبلادنا‭ ‬وتنويع‭ ‬مصادر‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجاتها بقلم‭: ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬الصديقي‭ ‬‭(*)‬ يثير‭ ‬المشروع‭ ‬الضخم‭ ‬لخط‭ ‬أنابيب‭ ‬الغاز‭ ‬الذي‭ ‬سيربط‭ ‬بين‭ ‬نيجيريا‭ ‬والمغرب،‭ ‬وسيمتد‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬إلى‭ ‬أوربا،‭ ‬اهتماما‭ ‬خاصا،‭ ‬ويجذب‭ ‬انتباه‭ ‬المحللين‭ ‬والمستثمرين‭. ‬ ويمكن‭ ‬اعتبار‭ ‬المشروع،‭ ‬الذي‭ ‬لقب‭ ‬ب‭”‬الطريق‭ ‬السريع‭أكمل القراءة »


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