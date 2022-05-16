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حوادث

التحقيق‭ ‬مع‭ ‬مصاب‭ ‬برصاص‭ ‬بالحسيمة

منذ 3 دقائق
أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬المختصة‭ ‬بوضع‭ ‬شخص‭ ‬أصيب‭ ‬بطلق‭ ‬ناري،‭ ‬بجماعة‭ ‬لوطا‭ ‬بإقليم‭ ‬الحسيمة،‭ ‬رهن‭ ‬تدابير‭ ‬الحراسة‭ ‬النظرية‭ ‬للتحقيق‭ ‬معه،‭ ‬حول‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬الطريق‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬جماعتي‭ ‬لوطا‭ ‬وإمرابطن‭ ‬بإقليم‭ ‬الحسيمة‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭. ‬ ونقل‭ ‬المعني‭ ‬بالأمر‭ ‬القاطن‭ ‬ببلجيكا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته،‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الاستشفائي‭ ‬الإقليمي‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالحسيمة،‭ ‬لتلقي‭أكمل القراءة »


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