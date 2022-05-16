حوادث
التحقيق مع مصاب برصاص بالحسيمة
أمرت النيابة العامة المختصة بوضع شخص أصيب بطلق ناري، بجماعة لوطا بإقليم الحسيمة، رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه، حول الحادث الذي شهدته الطريق الرابط بين جماعتي لوطا وإمرابطن بإقليم الحسيمة الأربعاء الماضي. ونقل المعني بالأمر القاطن ببلجيكا في اليوم ذاته، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، لتلقيأكمل القراءة »
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