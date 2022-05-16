حوادث
إيقاف 4 متهمين بترويج الخمور بمكناس
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مكناس، في إطار حملات تمشيطية معتادة، أخيرا، من حجز كمية مهمة من المشروبات الكحولية، خلال مداهمة وكر مروج للخمور على مستوى حي التقدم المعروف ب”البرج المشقوق” بمكناس. وجاء حجز الكمية المذكورة، بعد ترصد العناصر الأمنية لتحركات المروج، من ذوي السوابق القضائية،أكمل القراءة »
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