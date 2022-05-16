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الصباح الفني

تضامن مع الناجم

منذ 53 دقيقة
 آزر عدد من الفنانين المغاربة زميلتهم الممثلة زينب الناجم في محنتها الصحية ورفع معنوياتها. ووثق مراد العشابي زيارته للفنانة زينب الناجم، وعمد إلى تقاسم صوره رفقتها عبر “الأنستغرام”، معلقا عليها :”تمر الممثلة الموهوبة زينب الناجم اليوم بمحنة صحية صعبة لكن بثقة عالية في الله وفي النفس لهزم الداء اللعين والجبانأكمل القراءة »


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منذ 53 دقيقة


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