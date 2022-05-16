وطنية
بركة يشن الحرب على مقاولات الغش
الوزير الاستقلالي يفتح تحقيقات في تلاعبات طالت صفقات بالملايير تعهد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، بإحالة ملفات شركات متورطة في الغش بخصوص إنجاز مشاريع بالملايير، على القضاء من أجل الحسم فيها، وترتيب جزاءات قانونية، وفرض تعويضات مالية عليها، بسبب عدم احترامها لشروط دفتر تحملات الصفقات، بعد فتح تحقيقات بشأنها. وفضحأكمل القراءة »
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