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حوادث

وفاة‭ ‬غامضة‭ ‬لزوجة‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني

منذ 3 دقائق
اشتباه‭ ‬في‭ ‬قريبة‭ ‬للضحية‭ ‬بارتكاب‭ ‬الجريمة‭             (‬أرشيف‭)‬
اعتقال‭ ‬كنتها‭ ‬وإيداعها‭ ‬سجن‭ ‬العرجات‭ ‬والوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬أمر‭ ‬بتشريح‭ ‬الجثة‭  ‬ أحالت‭ ‬مصالح‭ ‬الدرك‭ ‬الملكي‭ ‬بسرية‭ ‬عين‭ ‬عودة،‭ ‬على‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالرباط،‭ ‬أخيرا،‭ ‬ملفا‭ ‬غامضا،‭ ‬بعد‭ ‬مصرع‭ ‬زوجة‭ ‬مسؤول‭ ‬أمني‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬الملكي،‭ ‬وجرى‭ ‬إيقاف‭ ‬كنتها،‭ ‬بعد‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬تورطها‭ ‬في‭ ‬شبهة‭ ‬القتل‭.‬ وذكر‭أكمل القراءة »


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