حوادث
وفاة غامضة لزوجة مسؤول أمني
اعتقال كنتها وإيداعها سجن العرجات والوكيل العام للملك أمر بتشريح الجثة أحالت مصالح الدرك الملكي بسرية عين عودة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، ملفا غامضا، بعد مصرع زوجة مسؤول أمني سابق في الأمن الملكي، وجرى إيقاف كنتها، بعد الاشتباه في تورطها في شبهة القتل. وذكرأكمل القراءة »
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