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الإعلان عن موعد “Hustle”
أصدرت منصة “نتفليكس” المقطع الدعائي لفيلم “Hustle”، من بطولة آدم ساندلر، في دور مكتشف لاعبي كرة السلة، ويعتبر الفيلم واحدا من بين أحدث 3 أعمال لآدم ساندلر على المنصة نفسها. و تدور أحداث فيلم “Hustle” بعد اكتشاف لاعب ذي مهارات استثنائية في الخارج من شوارع إسبانيا يجسده خوانشو هيرنانغوميز، ماأكمل القراءة »
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