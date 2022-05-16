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الإعلان عن موعد “Hustle”

منذ 15 دقيقة
أصدرت منصة “نتفليكس” المقطع الدعائي لفيلم “Hustle”، من بطولة آدم ساندلر، في دور مكتشف لاعبي كرة السلة، ويعتبر الفيلم واحدا من بين أحدث 3 أعمال لآدم ساندلر على المنصة نفسها. و تدور أحداث فيلم “Hustle” بعد اكتشاف لاعب ذي مهارات استثنائية في الخارج من شوارع إسبانيا يجسده خوانشو هيرنانغوميز، ماأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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