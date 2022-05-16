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الرياضة

مسلسل وحيد يصل حلقته الأخيرة

منذ 15 دقيقة
المدرب رضخ للضغوط وقدم تنازلات وباشر مهامه باستدعاء بنعبيد وصل مسلسل خلاف المدرب وحيد خاليلوزيتش والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى حلقته الأخيرة. وقدم وحيد تنازلات عن موقفه من النقاط الخلافية، بعد قيامه بصلح مع اللاعب نصير المزراوي، المنتقل إلى بايرن ميونيخ، وموافقته على فتح صفحة جديدة مع باقي اللاعبينأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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