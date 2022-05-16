الرياضة
مسلسل وحيد يصل حلقته الأخيرة
المدرب رضخ للضغوط وقدم تنازلات وباشر مهامه باستدعاء بنعبيد وصل مسلسل خلاف المدرب وحيد خاليلوزيتش والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى حلقته الأخيرة. وقدم وحيد تنازلات عن موقفه من النقاط الخلافية، بعد قيامه بصلح مع اللاعب نصير المزراوي، المنتقل إلى بايرن ميونيخ، وموافقته على فتح صفحة جديدة مع باقي اللاعبينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا