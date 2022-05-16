حوادث
3 سنوات لسارق طالبات بأزمور
عناصر الدرك حددت هويته بناء على فيديو وثقه أحد المواطنين قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، الثلاثاء الماضي، بمؤاخذة سارق يبلغ من العمر 20 سنة من ذوي السوابق القضائية، وحكمت عليه ب 3 سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق المكلف بالأحداث بجناية السرقة الموصوفة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا