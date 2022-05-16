fbpx
حوادث

3‭ ‬سنوات‭ ‬لسارق‭ ‬طالبات‭ ‬بأزمور

منذ 3 دقائق
المتهم‭ ‬انكر‭ ‬الأفعال‭ ‬المتهم‭ ‬بها‭ ‬خلال‭ ‬الاستماع‭ ‬إليه‭ (‬أرشيف‭)‬
عناصر‭ ‬الدرك‭ ‬حددت‭ ‬هويته‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬فيديو‭ ‬وثقه‭ ‬أحد‭ ‬المواطنين قضت‭ ‬غرفة‭ ‬الجنايات‭ ‬الابتدائية‭ ‬باستئنافية‭ ‬الجديدة،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬بمؤاخذة‭ ‬سارق‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬السوابق‭ ‬القضائية،‭ ‬وحكمت‭ ‬عليه‭ ‬ب‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬حبسا‭ ‬نافذا،‭ ‬بعد‭ ‬متابعته‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬اعتقال‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬المكلف‭ ‬بالأحداث‭ ‬بجناية‭ ‬السرقة‭ ‬الموصوفة،‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة