اذاعة وتلفزيون
صراع نقابات بقطاع الثقافة
نددت بتدخل جهات خفية تستهدف عمل بنسعيد ومسؤولين ماليين وإداريين خرجت تنظيمات نقابية تابعة لقطاع الثقافة عن صمتها من أجل التنديد واستنكار ما أسمته أسلوب الابتزاز والاستفزاز الذي يمارس من قبل بعض النقابات ضد المجهودات التي تقوم بها وزارة الشباب والثقافة والتواصل وكذلك مديري الإدارة المركزية، وفي مقدمتهم مديرة الشؤونأكمل القراءة »
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