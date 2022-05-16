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الصباح الفني

السرحاني يسب ويعتذر

منذ 4 دقائق
قدم المغني الشاب أيمن السرحاني، بعد الضجة الذي أثارها فيديو ظهر فيه وهو يهاجم منتقديه، باعتذار لجمهوره الذي يتابع حسابه الرسمي على تطبيق ” تيك توك”. وقال السرحاني في بث مباشر، والذي وجهت إليه انتقادات كثيرة، بسبب ما جاء في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه نادم على الكلامأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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