الصباح الفني
السرحاني يسب ويعتذر
قدم المغني الشاب أيمن السرحاني، بعد الضجة الذي أثارها فيديو ظهر فيه وهو يهاجم منتقديه، باعتذار لجمهوره الذي يتابع حسابه الرسمي على تطبيق ” تيك توك”. وقال السرحاني في بث مباشر، والذي وجهت إليه انتقادات كثيرة، بسبب ما جاء في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه نادم على الكلامأكمل القراءة »
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