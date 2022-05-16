الرياضة
اجتماعات بالرجاء لرأب الصدع
لقاءات بين منخرطين وأعضاء بالمكتب لإنهاء الخلافات عقد بعض منخرطي الرجاء الرياضي وأعضاء من المكتب المسير، اجتماعات من أجل تذويب الخلافات القائمة حول طريقة تدبير الفريق، بعدما توترت العلاقة في الفترة الأخيرة. وعلمت «الصباح» أن اجتماعا أوسع سيجمع بين المنخرطين والمكتب المسير للفريق الأخضر، سيتم فيه عرض كل المشاكل المطروحة،أكمل القراءة »
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