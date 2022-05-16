الصباح الفني
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اكتشافات مذهلة على المريخ أعلن علماء صينيون أن معادن رطبة كشفتها مركبة صينية آلية على كوكب المريخ في منخفض ضخم، يعتقد أنه كان موقعا لمحيط قديم، تشير إلى أن المياه كانت موجودة على سطح الكوكب لمدة أطول مما كان يعتقد سابقا. وقال العلماء في ورقة بحثية نشرت بدورية “ساينسأكمل القراءة »
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