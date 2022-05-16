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الصباح الفني

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منذ 6 دقائق
اكتشافات‭ ‬مذهلة‭ ‬على‭ ‬المريخ أعلن‭ ‬علماء‭ ‬صينيون‭ ‬أن‭ ‬معادن‭ ‬رطبة‭ ‬كشفتها‭ ‬مركبة‭ ‬صينية‭ ‬آلية‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬المريخ‭ ‬في‭ ‬منخفض‭ ‬ضخم،‭ ‬يعتقد‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬موقعا‭ ‬لمحيط‭ ‬قديم،‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المياه‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الكوكب‭ ‬لمدة‭ ‬أطول‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬يعتقد‭ ‬سابقا‭. ‬ وقال‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬ورقة‭ ‬بحثية‭ ‬نشرت‭ ‬بدورية‭ “‬ساينس‭أكمل القراءة »


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