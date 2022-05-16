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الرياضة

ويستهام يغري أكرد بـ 25 مليارا

منذ 13 دقيقة
المدرب أرتيتا متمسك بالتعاقد مع الدولي المغربي قدم ويستهام الإنجليزي عرضا رسميا إلى رين الفرنسي، للتعاقد مع نايف أكرد، مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستوى الذي قدمه الموسم الجاري في الدوري الفرنسي الممتاز. وعلمت “الصباح”، أن ويستهام قدم 25 مليون أورو مقابل التعاقد معأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة


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