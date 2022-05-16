الصباح الفني
“كرافاطا” حزين
نشر الفنان سليم بناني الشهير بـ”كرافاطا”، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مقطع فيديو عبر فيه عن حزنه الشديد لفقدان صديق عمره عضو فرقة “كرافاطا” الراحل شريف آدم. وقال “كرافاطا”، في مقطع الفيديو “أظن أن الكل يعرف أنني فقدت صديقا عزيزا على قلبي وأخا جمعتني به علاقة أخوة لـ18أكمل القراءة »
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