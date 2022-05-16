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الرياضة

سايس يهدد بمغادرة وولفرهامبتون

منذ 13 دقيقة
عقده ينتهي في 30 يونيو وتقارير حول عدم التجديد فتح رومان سايس، الدولي المغربي والمحترف بوولفرهامبتون الإنجليزي، الباب أمام إمكانية تغيير الأجواء، مع نهاية الموسم الكروي الجاري. وأكدت تقارير إعلامية إنجليزية أن سايس لا يستبعد مغادرة وولفرهامبتون، بعد نهاية عقده في 30 يونيو المقبل، رغم أنه يفضل البقاء في الدوريأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة


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