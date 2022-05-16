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انطلاق موسم “ركراكة” الثقافي
أعلنت مؤسسة نقيب زوايا “ركراكة بالمغرب”، عن انطلاق الموسم الديني والصوفي والثقافي السنوي “ركراكة”، بعد توقف دام سنتين بسبب جائحة كورونا. وقال النقيب عبد العزيز بن الحاج محمدان المقدم، إن الموسم انطلق الجمعة الماضي من زاوية “سيدي علي بن ابي علي”، ليستمر أكثر من شهر تجوب خلاله الطائفة “الركراكية” جميعأكمل القراءة »
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