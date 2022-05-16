الرياضة
تسعة منتخبات تطلب اللجوء بالمغرب
ارتفع عدد المنتخبات التي طلبت استقبال مبارياتها لحساب إقصائيات كأس إفريقيا 2023، بملاعب المغرب، إلى تسعة. ووافقت الجامعة على استقبال مباريات منتخبات النيجر وبوركينافاسو وجيبوتي ومالي وغينيا بيساو وليبيريا وموزمبيق والسودان وغينيا كوناكري، إذ ستنطلق المباريات الشهر المقبل. وستخصص ملاعب أكادير والرباط وطنجة والبيضاء وفاس لاستقبال هذه المنتخبات، التي لمأكمل القراءة »
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