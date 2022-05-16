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حوادث

سقوط قراصنة الحسابات البنكية

منذ 3 دقائق
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إيقاف أربعة أشخاص في مراكش لقرصنتهم المعلومات الشخصية من الهواتف قادت تحريات الشرطة القضائية بمراكش إلى إيقاف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و49، للاشتباه في قيامهم بقرصنة المعلومات الشخصية والمس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات الشخصية. وانطلقت تحقيقات الشرطة القضائية، بفضل عدد من المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديريةأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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