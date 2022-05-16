الرياضة
شغب وتخريب في نهائي الكأس
إيقاف متورطين وإحالتهم على تدابير الحراسة النظرية شهد نهائي كاس العرش بين الجيش الملكي والمغرب التطواني، أول أمس (السبت) أعمال شغب وتخريب في صفوف ممتلكات الغير. وعاينت “الصباح” التراشق بالحجارة بين جمهور الجيش وحسنية أكادير، خصوصا في محيط الملعب والطريق المؤدية إلى وسط المدينة، ما ترتب عن ذلك تكسير زجاجأكمل القراءة »
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