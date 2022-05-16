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حوادث

تفكيك‭ ‬شبكة‭ ‬الأحشاء‭ ‬واللحوم‭ ‬الفاسدة‭ ‬

منذ 3 دقائق
حجز‭ ‬شاحنة‭ ‬محملة‭ ‬باللحوم‭ ‬الفاسدة‭  (‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬خليفة‭)‬
اعتقال‭ ‬المتهمين‭ ‬والمحجوزات‭ ‬استقدمت‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬فاس‭ ‬للتسويق‭ ‬بعين‭ ‬حرودة تمكنت‭ ‬مصالح‭ ‬الدرك‭ ‬الملكي‭ ‬والسلطات‭ ‬المحلية‭ ‬لعين‭ ‬حرودة،‭ ‬أخيرا،‭ ‬من‭ ‬حجز‭ ‬أحشاء‭ ‬ولحوم‭ ‬فاسدة‭ ‬كانت‭ ‬معدة‭ ‬للتسويق‭ ‬والاستهلاك،‭ ‬واعتقال‭ ‬شخصين‭ ‬يشتبه‭ ‬انتمائهما‭ ‬لشبكة‭ ‬الذبيحة‭ ‬السرية‭.‬ وحسب‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬فإن‭ ‬واقعة‭ ‬عين‭ ‬حرودة،‭ ‬حدثت‭ ‬إثر‭ ‬تمكن‭ ‬مصلحة‭ ‬الصحة‭ ‬بتراب‭ ‬الجماعة‭ ‬والمصالح‭أكمل القراءة »


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