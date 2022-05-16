حوادث
تفكيك شبكة الأحشاء واللحوم الفاسدة
اعتقال المتهمين والمحجوزات استقدمت من جهة فاس للتسويق بعين حرودة تمكنت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية لعين حرودة، أخيرا، من حجز أحشاء ولحوم فاسدة كانت معدة للتسويق والاستهلاك، واعتقال شخصين يشتبه انتمائهما لشبكة الذبيحة السرية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن واقعة عين حرودة، حدثت إثر تمكن مصلحة الصحة بتراب الجماعة والمصالحأكمل القراءة »
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