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حوادث

تخفيض‭ ‬عقوبة‭ ‬المتابعين‭ ‬في‭ ‬ملف‭ “‬بلانات‭ ‬الشينوا‭”‬

منذ 3 دقائق
المحكمة‭ ‬قررت‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬الإدانة‭ ‬‭(‬أرشيف‭)‬
أيدت‭ ‬غرفة‭ ‬الجنايات‭ ‬الاستئنافية‭ ‬لجرائم‭ ‬الأموال‭ ‬بفاس،‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬القرار‭ ‬الابتدائي‭ ‬في‭ ‬ملف‭ “‬بلانات‭ ‬الشينوا‭”. ‬وراجعت‭ ‬العقوبات‭ ‬المدان‭ ‬بها‭ ‬15‭ ‬متهما‭ ‬بينهم‭ ‬برلماني‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬جبهة‭ ‬القوى‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬غفساي‭ ‬ومستشار‭ ‬استقلالي‭ ‬بمقاطعة‭ ‬المرينيين‭ ‬بفاس،‭ ‬مكلفين‭ ‬بالتعمير‭.‬ وخفضت‭ ‬عقوبتهما‭ ‬لسنتين‭ ‬حبسا‭ ‬نافذا،‭ ‬بعدما‭ ‬أدينا‭ ‬ابتدائيا‭ ‬قبل‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر،‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات‭أكمل القراءة »


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