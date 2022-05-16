حوادث
تخفيض عقوبة المتابعين في ملف “بلانات الشينوا”
أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، الأربعاء الماضي، القرار الابتدائي في ملف “بلانات الشينوا”. وراجعت العقوبات المدان بها 15 متهما بينهم برلماني سابق من جبهة القوى عن دائرة غفساي ومستشار استقلالي بمقاطعة المرينيين بفاس، مكلفين بالتعمير. وخفضت عقوبتهما لسنتين حبسا نافذا، بعدما أدينا ابتدائيا قبل ثمانية أشهر، بثلاث سنواتأكمل القراءة »
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