الصباح الفني
قالوا
قلوشي كتب الشاعر مصطفى قلوشي مقطعا شعريا جاء فيها “أصابعه التي تنبش التراب، تحفر قبور الراحلين، تركت كفها عارية بلا سماء.. وطفقت تحصي سنوات الغياب”. أحلام كتبت الممثلة أحلام شرف الدين على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “لا تكن لمن يأذن للشمس أن تغيب ولا تشرق، بل أن تعود بإشراقةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا