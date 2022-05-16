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الصباح الفني

قالوا

منذ 26 دقيقة
قلوشي كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬مصطفى‭ ‬قلوشي‭ ‬مقطعا‭ ‬شعريا‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬أصابعه‭ ‬التي‭ ‬تنبش‭ ‬التراب،‭ ‬تحفر‭ ‬قبور‭ ‬الراحلين،‭ ‬تركت‭ ‬كفها‭ ‬عارية‭ ‬بلا‭ ‬سماء‭.. ‬وطفقت‭ ‬تحصي‭ ‬سنوات‭ ‬الغياب‭”.‬ أحلام كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬أحلام‭ ‬شرف‭ ‬الدين‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬لا‭ ‬تكن‭ ‬لمن‭ ‬يأذن‭ ‬للشمس‭ ‬أن‭ ‬تغيب‭ ‬ولا‭ ‬تشرق،‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬بإشراقة‭أكمل القراءة »


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منذ 26 دقيقة


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