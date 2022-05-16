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الرياضة

هكذا قبض الجيش على اللقب 12

منذ 14 دقيقة
فرحة هستيرية بعد الفوز بالكأس وفاندربروك ذرف الدموع ولاعبون أنقذوا مشجعين من الاعتقال عاشت أكادير على إيقاع نهائي كأس العرش، الذي غاب عن عروس سوس منذ أزيد من 49 سنة، عندما واجه الفتح الرياضي اتحاد الخميسات في ملعب الانبعاث في 1973، وتوج فيها الأول بطلا بثلاثة أهداف لاثنين. ظل الجمهورأكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة


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